На северо-востоке Индии из-за наводнений погиб 31 человек

Не менее 31 человека погибли за последние двое суток в северо-восточных индийских штатах Ассам и Мегхалая из-за наводнений, вызванных мощными муссонными ливнями. Как сообщает в субботу телеканал NDTV, из-за дождей поднялся уровень воды в реке Брахмапутре и ее притоках, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По меньшей мере 12 человек погибли из-за наводнений и оползней в Ассаме, где в зоне затопления оказались порядка 1,9 млн человек. Власти Мегхалаи сообщили о 19 случаях гибели людей.

В двух штатах затоплено около 3 тыс. деревень. С минувшей среды в ряде районов северо-востока страны выпало более 800 мм осадков. Администрации пострадавших от наводнения регионов выпустили оповещения, призывая людей не выходить из дома за исключением случаев крайней необходимости или неотложной медицинской помощи.

Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни ливни продолжатся.