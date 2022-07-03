Министр экономики Аргентины подал в отставку

Министр экономики Аргентины Мартин Гусман в субботу подал заявление об отставке. "Уважаемый президент Альберто Фернандес, я обращаюсь к вам, чтобы подать в отставку с поста министра экономики, который мне выпала честь занимать с 10 декабря 2019 года", - говорится в письме, которое Гусман опубликовал в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, "пришло время для того, чтобы бразды правления министерством экономики взял в руки" другой человек, которого выберет президент. "Исходя из моего опыта, считаю крайне важным, чтобы он работал в условиях политического консенсуса внутри правящей коалиции", - отметил министр.