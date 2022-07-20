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Временный президент Шри-Ланки Викрамасингхе избран главой государства

Другие страны Материалы 20 июля 2022 23:53
Временный президент Шри-Ланки Викрамасингхе избран главой государства

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Парламент Шри-Ланки избрал временного президента страны Ранила Викрамасингхе главой государства, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

73-летний политик получил 134 голоса, его ближайший оппонент – бывший министр по делам СМИ Дулла Аллахаперума – 82 голоса.

Агентство отмечает, что избрание Викрамасингхе может спровоцировать протестное движение в стране, поскольку он входил в администрацию бывшего президента Шри-Ланки.

Викрамасингхе занимал пост премьера страны с мая этого года. Ранее в июле он стал исполняющим обязанности президента Шри-Ланки.

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