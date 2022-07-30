Китай проводит учения с боевыми стрельбами

Китай приступил в субботу к проведению учений с боевыми стрельбами в акватории восточной провинции Фуцзянь. Об этом сообщило Управление морской безопасности города Пинтань (провинция Фуцзянь), в акватории которого и проходят учения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В сообщении указываются точные координаты района стрельб, которые будут проходить с 08:00 до 21:00 по местному времени. Всем судам запрещено заходить в обозначенный район.

Это не единственные учения, которые Китай проводит на море в эти дни. В настоящее время продолжаются учения, начавшиеся в пятницу в четырех районах Южно-Китайского моря в акваториях провинций Гуандун и Хайнань. Их цели и задействованные в них силы и средства не уточняются. Китай также планирует 2 и 3 августа провести к западу от полуострова Лэйчжоу в Южно-Китайском море учебные стрельбы.