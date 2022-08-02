Китай не намерен первым применять ядерное оружие

Китай привержен стратегии самообороны в ядерной сфере и не будет применять ядерное оружие первым вне зависимости от обстоятельств. Об этом заявил во вторник директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Китай привержен пути мирного развития и ядерной стратегии самообороны и обязуется никогда не применять первым ядерное оружие ни при каких обстоятельствах", - сказал он в ходе выступления в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на конференции стран - участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Фу Цун добавил, что возвращение к СВПД не должно сопровождаться угрозой санкций. США должны вывести свое ядерное оружие из Европы и не размещать его в других частях мира, отметил глава департамента МИД КНР.