Honda и Sony рассчитывают составить конкуренцию Tesla на рынке электрокаров

Японский автомобильный концерн Honda совместно с японским производителем электроники Sony Group рассчитывают составить достойную конкуренцию американской компании Tesla на рынке электромобилей. Об этом в среду в интервью газете Nikkei заявил президент автоконцерна Тосихиро Мибэ, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

"Мы не будем играть с Tesla в догонялки, вместо этого привнесем в нашу продукцию новую, оригинальную ценность. Тем не менее мы намерены составить Tesla достойную конкуренцию", - ответил Мибэ на вопрос журналиста, готовы ли Honda и Sony победить американскую компанию на рынке электромобилей.

Honda и Sony в течение 2022 года планируют создать венчурное предприятие, которое будет заниматься разработкой и производством электромобилей. Ожидается, что продажи начнутся в 2025 году. Производство на первичном этапе будет вестись на уже существующих заводах Honda.