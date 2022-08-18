Япония и КНР договорились стремиться к развитию стабильных отношений

Генсек Совета нацбезопасности Японии Такэо Акиба встретился с главой канцелярии комиссии ЦК Компартии КНР по иностранным делам Ян Цзечи в Китае. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает Kyodo.

По информации агентства, в ходе переговоров стороны согласились продолжить диалог для развития конструктивных и стабильных отношений между Токио и Пекином.

«Состоялся обмен мнениями по таким вопросам, как растущая напряженность на Тайване. Согласно заявлению японского правительства, Акиба четко изложил позицию японской стороны <�…> переговоры длились в общей сложности семь часов», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в рамках диалога стороны также поговорили об украинском кризисе и ситуации вокруг Северной Кореи на фоне развития ядерной программы со стороны Пхеньяна.