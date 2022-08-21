Япония планирует приобрести 1 тыс. крылатых ракет дальнего радиуса действия

Правительство Японии рассматривает возможность принять на вооружение около 1 тыс. крылатых ракет дальнего радиуса действия на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в регионе, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

С этой целью планируется усовершенствовать имеющиеся в распоряжении Сил самообороны Японии противокорабельные ракеты Type-12 разработки Mitsubishi Heavy Industries. Их дальность действия должна быть увеличена с нескольких сотен километров до примерно 1 тыс. км, что позволит им достигать КНДР и прибрежных районов Китая.

Ожидается, что модернизированные ракеты Type-12, предназначенные для запуска с наземных установок, начнут поступать на вооружение в 2024 финансовом году - на два года раньше, чем предполагалось. Также ведутся разработки версий ракет для запуска с кораблей и истребителей и для нанесения ударов по наземным целям. Таким образом, как отмечает газета, Токио стремится ликвидировать разрыв с Китаем, который, согласно анализу Минобороны США, располагает примерно 1,9 тыс. баллистических ракет средней дальности наземного базирования и около 3 тыс. крылатых ракет средней дальности, способных достичь Японии. КНДР в последние годы также неоднократно испытывала баллистические ракеты, чей радиус действия позволяет наносить удары по целям в Японии.

Японским компаниям, занимающимся оборонными заказами, необходимо будет нарастить производство и расширить производственные линии для реализации планов правительства. Министерство обороны намерено создать систему инвестиционной поддержки соответствующих компаний и планирует включить расходы на эти цели в свой бюджетный запрос на 2023 финансовый год.