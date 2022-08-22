Генсек ООН считает, что риск ядерного конфликта стал самым серьезным

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что сейчас риск ядерного конфликта стал самым серьезным за последние десятилетия, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ядерный риск достиг высшей точки за десятилетия", - сказал Гутерриш в понедельник, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

"Обладающие ядерным оружием страны должны взять обязательство не применять его первыми. Эти страны должны заверить неядерные государства в том, что не будут применять или угрожать применением ядерных вооружений против них, и быть транспарентными", - отметил он. По словам генсека, "бряцание ядерным оружием должно быть прекращено".

"Необходимо, чтобы все страны подтвердили приверженность миру, свободному от ядерных вооружений, и не жалели усилий в плане переговоров для снижения напряженностей и прекращения гонки ядерных вооружений раз и навсегда", - заявил Гутерриш.