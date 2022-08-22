...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Другие страны

Генсек ООН считает, что риск ядерного конфликта стал самым серьезным

Другие страны Материалы 22 августа 2022 21:31 (UTC +04:00)
Генсек ООН считает, что риск ядерного конфликта стал самым серьезным

Читайте Trend в

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что сейчас риск ядерного конфликта стал самым серьезным за последние десятилетия, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ядерный риск достиг высшей точки за десятилетия", - сказал Гутерриш в понедельник, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

"Обладающие ядерным оружием страны должны взять обязательство не применять его первыми. Эти страны должны заверить неядерные государства в том, что не будут применять или угрожать применением ядерных вооружений против них, и быть транспарентными", - отметил он. По словам генсека, "бряцание ядерным оружием должно быть прекращено".

"Необходимо, чтобы все страны подтвердили приверженность миру, свободному от ядерных вооружений, и не жалели усилий в плане переговоров для снижения напряженностей и прекращения гонки ядерных вооружений раз и навсегда", - заявил Гутерриш.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости