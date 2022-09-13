В Китае ввели оранжевый уровень опасности из-за тайфуна "Муйфа"

В Китае из-за 12-го по счету в этом сезоне тайфуна "Муйфа", который приближается к восточному побережью, ввели предпоследний перед наивысшим оранжевый уровень опасности. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник Центральным метеорологическим управлением КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Рано утром тропический циклон, который классифицируется как сильный тайфун, зашел в южную часть Восточно-Китайского моря. Скорость ветра в центральной его части достигает 42 м/с. Эпицентр тайфуна расположен примерно в 490 км к юго-востоку от уезда Сяншань (восточная провинция Чжэцзян). "Муйфа" движется в северо-западном направлении со скоростью порядка 11 км/ч и, как ожидается, днем 14 сентября подойдет вплотную к прибрежным районам провинции Чжэцзян, а затем продолжит движение на север в сторону Шанхая.

Метеорологи прогнозируют возможное усиление тайфуна, который 14 сентября во второй половине дня должен ударить по побережью между городами Вэньлин и Чжоушань в провинции Чжэцзян. Скорость ветра в его центральной части на тот момент может достигать 45 м/с.

Тайфун принесет сильные ливни и штормовой ветер в регион дельты реки Янцзы. Его влияние ощутят на себе прибрежные районы провинции Чжэцзян, северная часть восточной провинции Фуцзянь, южные районы восточной провинции Цзянсу, а также Шанхай, до которого тайфун доберется 15 сентября. В некоторых прибрежных регионах ожидается до 140 мм осадков.

Власти потенциально опасных районов распорядились принять необходимые превентивные меры, включая отзыв рыболовецких судов в порты, укрепление портовой и другой прибрежной инфраструктуры, отмену массовых мероприятий. Также они поручили провести эвакуацию жителей из ветхих строений.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения населения о стихийных бедствиях, которая включает синий, желтый, оранжевый и красный цвета.