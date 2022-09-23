У тихоокеанского побережья Японии ожидается образование тайфуна

Область низкого давления, которая в настоящий момент находится в районе тихоокеанского побережья Японии, может в пятницу превратиться в тайфун. Об этом сообщило Национальное метеорологическое управление Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ожидается, что образовавшийся тайфун начнет движение в сторону восточной части Японии, где расположен столичный регион. В связи с этим сотрудники управления предупреждают местных жителей об угрозе штормового ветра, выхода рек из берегов и схождения оползней.

По данным телеканала NHK, более 14 тыс. жителей префектуры Вакаяма, расположенной на тихоокеанском побережье, уже получили указание об эвакуации от местных властей в связи с ожидаемым приходом тайфуна.