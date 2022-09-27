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Китай успешно запустил три исследовательских спутника Shiyan

Другие страны Материалы 27 сентября 2022 05:53 (UTC +04:00)
Китай успешно запустил три исследовательских спутника Shiyan

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КНР во вторник успешно запустила на орбиту три спутника Shiyan для мониторинга окружающей среды. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, запуск состоялся в 07:50 по местному времени (03:50 GMT+4) с космодрома Тайюань (северная провинция Шаньси). Аппараты Shiyan-16А, Shiyan-16В и Shiyan-17 были выведены в космос при помощи ракеты-носителя Long March 6 (Changzheng-6). Как указывается в сообщении, спутники вышли на заданную орбиту, запуск признан успешным.

В сообщении отмечается, что эти аппараты серии Shiyan предназначены для исследования космоса и атмосферы Земли, в том числе с целью раннего предупреждения стихийных бедствий.

Нынешний запуск стал 440-м для ракет-носителей серии Changzheng.

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