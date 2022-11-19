МИД Молдовы подтвердил задержание трех граждан страны после теракта в Стамбуле

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы подтвердило информацию о задержании в Болгарии трех граждан республики после теракта в Стамбуле, унесшего жизни шести человек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Подтвердилось наличие гражданства нашей страны у трех задержанных", - информирует в субботу пресс-служба министерства. Внешнеполитическое ведомство осудило этот террористический акт и заявило об открытости молдавских властей для совместного расследования.

Как сообщило в субботу Болгарское национальное телевидение, после теракта полицией Болгарии были задержаны пятеро подозреваемых, среди которых есть граждане Молдавии, а также лица арабского происхождения.