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МИД Молдовы подтвердил задержание трех граждан страны после теракта в Стамбуле

Другие страны Материалы 19 ноября 2022 23:54 (UTC +04:00)
МИД Молдовы подтвердил задержание трех граждан страны после теракта в Стамбуле

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Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы подтвердило информацию о задержании в Болгарии трех граждан республики после теракта в Стамбуле, унесшего жизни шести человек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Подтвердилось наличие гражданства нашей страны у трех задержанных", - информирует в субботу пресс-служба министерства. Внешнеполитическое ведомство осудило этот террористический акт и заявило об открытости молдавских властей для совместного расследования.

Как сообщило в субботу Болгарское национальное телевидение, после теракта полицией Болгарии были задержаны пятеро подозреваемых, среди которых есть граждане Молдавии, а также лица арабского происхождения.

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