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В японской префектуре Кагосима уничтожили еще 34 тысячи кур из-за птичьего гриппа

Другие страны Материалы 5 декабря 2022 08:43 (UTC +04:00)
В японской префектуре Кагосима уничтожили еще 34 тысячи кур из-за птичьего гриппа

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В японской префектуре Кагосима уничтожили еще 34 тыс. кур по причине заражения птичьим гриппом. Об этом сообщает агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации агентства, в текущем сезоне случай заболевания домашней птицы птичьим гриппом стал пятым в префектуре Кагосима. Только в результате последней четвертой вспышки были уничтожены 120 тыс. кур.

Сообщается, что с начала осеннего сезона птичий грипп обнаруживали в префектурах Окаяма, Кагава, Мияги, Аомори, Кагосима, Вакаяма, Тоттори, Айти и губернаторстве Хоккайдо. С начала первой вспышки японцы уничтожили около 3,3 млн кур.

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