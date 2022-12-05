В японской префектуре Кагосима уничтожили еще 34 тысячи кур из-за птичьего гриппа

В японской префектуре Кагосима уничтожили еще 34 тыс. кур по причине заражения птичьим гриппом. Об этом сообщает агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации агентства, в текущем сезоне случай заболевания домашней птицы птичьим гриппом стал пятым в префектуре Кагосима. Только в результате последней четвертой вспышки были уничтожены 120 тыс. кур.

Сообщается, что с начала осеннего сезона птичий грипп обнаруживали в префектурах Окаяма, Кагава, Мияги, Аомори, Кагосима, Вакаяма, Тоттори, Айти и губернаторстве Хоккайдо. С начала первой вспышки японцы уничтожили около 3,3 млн кур.