Сервис Uber заплатит более $14 млн за обман клиентов в Австралии

Сервис Uber заплатит штраф в размере 21 млн австралийских долларов ($14,1 млн) за обман клиентов в Австралии. Соответствующее решение вынес в среду Федеральный суд страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В документах суда указано, что Uber регулярно нарушал австралийский закон о защите прав потребителей, делая ложные или вводящие в заблуждение заявления о стоимости поездки на такси и плате за ее отмену. "Отображая в приложении и на сайте предполагаемый диапазон тарифов, Uber убеждал потребителей в том, что цена поездки в такси не выйдет за пределы указанной. Однако на самом деле тариф для потребителя почти всегда был выше предложенного, а фактическая стоимость поездки - ниже", - отмечается в решении.

Согласно вердикту, сервис должен заплатить 3 млн австралийских долларов ($2 млн) за публикацию вводящих в заблуждение сведений рекламного характера и обман потребителей, 18 млн австралийских долларов ($12,1 млн) за нарушение собственных правил, гарантирующих бесплатную отмену поездки, и 200 тыс. австралийских долларов ($134 тыс.) судебных издержек. Кроме того, Uber в течение трех лет будет запрещено взимать даже минимальную плату за отмену поездки.