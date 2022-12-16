В Перу в столкновениях погибли семь человек

Столкновения в Аякучо на юге Перу в четверг привели к гибели семи человек и ранению 52. Такие данные обнародовало региональное управление здравоохранения на своей странице в Facebook, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ведомство ранее сообщало о четырех погибших и 39 пострадавших.

"Сообщается о 52 раненых и семи погибших в результате столкновений в разных районах города", - говорится в сообщении. Согласно подсчетам радиостанции RPP, общее число жертв в ходе антиправительственных выступлений с середины минувшей недели достигло 18.