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В Перу в столкновениях погибли семь человек

Другие страны Материалы 16 декабря 2022 06:47 (UTC +04:00)
В Перу в столкновениях погибли семь человек

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Столкновения в Аякучо на юге Перу в четверг привели к гибели семи человек и ранению 52. Такие данные обнародовало региональное управление здравоохранения на своей странице в Facebook, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ведомство ранее сообщало о четырех погибших и 39 пострадавших.

"Сообщается о 52 раненых и семи погибших в результате столкновений в разных районах города", - говорится в сообщении. Согласно подсчетам радиостанции RPP, общее число жертв в ходе антиправительственных выступлений с середины минувшей недели достигло 18.

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