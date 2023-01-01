К 2027 году рынок систем радиоэлектронной борьбы достигнет $24 млрд

Мировые продажи систем радиоэлектронной борьбы будут расти к 2027 году в среднем на 4,5% в год и достигнут $24 млрд. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает Asia-Pasific Defence Reporter, ссылаясь на исследование рынка, проведенному Fact.MR.

Отмечается, что объединение возможностей электронной и кибервойны, информационных операций и радиотехнической разведки как в наступательных, так и в оборонительных целях — это новая тенденция в отрасли.

«Бесшовное слияние средств электронной и кибервойны дает бойцам мощные возможности как для защиты, так и для нападения», - говорится в сообщении.

Ожидается, что в результате более широкого использования кибертехнологий изменится тактика ведения боевых действий.

По данным исследования, на рост рынка повлияет быстрое внедрение новых технологий в системах информационной войны следующего поколения, интегрированные решения для методов противодействия взлому информации, алгоритмы машинного обучения для обнаружения и устранения киберугроз, а также совершенствование оборудования для защиты от киберугроз.