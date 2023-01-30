В Пакистане прогремел взрыв, есть погибшие

По меньшей мере 17 человек погибли в результате взрыва в мечети в пакистанском городе Пешавар недалеко от афганской границы. Об этом в понедельник сообщил телеканал Geo-TV со ссылкой на представителей здравоохранения и службы безопасности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их информации, более 90 пострадавших госпитализированы, 10 из них находятся в критическом состоянии.

Как ранее сообщало агентство Reuters, со ссылкой на представителя местной больницы Мохаммада Асима, постравших доставили в больницу Lady Reading.

Ранее телеканал Geo-TV сообщал о не менее 50 пострадавших По его информации, мечеть расположена рядом с местным полицейским участком. Взрыв произошел во время полуденной молитвы, когда террорист-смертник подорвал себя, сообщили в службе безопасности.