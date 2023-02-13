Канада закрыла воздушное пространство у границы с США

Канада закрыла воздушное пространство над населенным пунктом Тобермори в провинции Онтарио после сбития неизвестного летающего объекта над американским озером Гурон, граничащим с Канадой. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает агентство Reuters, ссылаясь на управляющую системой управления воздушным движением Канады организацию Nav Canada.

«Канада также закрыла воздушное пространство в воскресенье вблизи Тобермори, Онтарио, который находится на озере Гурон недалеко от границы с США», — пишет агентство.

12 февраля член палаты представителей конгресса США Элисса Слоткин заявила, что военные отслеживают летающий объект над озером Гурон на границе с Канадой. После этого член палаты представителей Джек Бергман сообщил, что военные «вывели из строя» обнаруженный в воздушном пространстве над озером Гурон объект. Официальные американские лица говорят, что объект сбили пилоты ВВС США и Национальной гвардии.

Источники Reuters подтвердили, что американские военные сбили объект, но отказались говорить, был ли он похож на сбитый ранее китайский воздушный шар.

Ранее над территорией США было уничтожено как минимум три других летающих объекта.