Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Другие страны

Пожар на востоке Кубы затронул 150 га лесов и продолжает распространяться

Другие страны Материалы 21 февраля 2023 07:41 (UTC +04:00)
Пожар на востоке Кубы затронул 150 га лесов и продолжает распространяться

Читайте Trend в

По меньшей мере 150 га лесов горят в муниципалитете Пинарес-де-Майяри в провинции Ольгин на востоке Кубы. Об этом в понедельник сообщает государственное телевидение Кубы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что в настоящий момент пока не удалось полностью взять под контроль возгорание из-за сильного ветра и засушливой погоды. О пострадавших и жертвах не сообщается, около 600 жителей близлежащих районов были эвакуированы.

Огонь постепенно приближается к национальному парку "Менсура-Пилото", площадь которого составляет около 8 480 га.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости