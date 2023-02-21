Пожар на востоке Кубы затронул 150 га лесов и продолжает распространяться

По меньшей мере 150 га лесов горят в муниципалитете Пинарес-де-Майяри в провинции Ольгин на востоке Кубы. Об этом в понедельник сообщает государственное телевидение Кубы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что в настоящий момент пока не удалось полностью взять под контроль возгорание из-за сильного ветра и засушливой погоды. О пострадавших и жертвах не сообщается, около 600 жителей близлежащих районов были эвакуированы.

Огонь постепенно приближается к национальному парку "Менсура-Пилото", площадь которого составляет около 8 480 га.