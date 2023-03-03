Пожар на востоке Кубы затронул 3,6 тыс. гектаров лесов

Площадь территории, пройденной лесным пожаром в муниципалитете Пинарес-де-Майяри в провинции Ольгин на востоке Кубы, увеличилась до 3,6 тыс. гектаров. Об этом в четверг сообщил директор Управления природного регулирования и безопасности Кубы Хорхе Альварес, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Более 3,6 тыс. гектаров пострадали от пожара в Пинарес-де-Майяри, включая заповедник Ла-Менсура. Будет проведена оценка экологического ущерба, который, к сожалению, не ограничивается только уничтоженными деревьями", - написал он на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что от вспыхнувшего 18 февраля пожара пострадали 1,7 тыс. гектаров лесов. В тушении задействованы около 1 тыс. пожарных, но борьбу с пламенем затрудняют сильный ветер и засушливая погода. О пострадавших и жертвах не сообщается. Около 600 жителей близлежащих районов были эвакуированы.