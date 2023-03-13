Китайская компания отказалась строить завод в Великобритании из-за Brexit

Китайская компания BYD, один из крупнейших в мире производителей электромобилей, исключила возможность строительства своего первого в Европе завода в Соединенном Королевстве, назвав причиной последствия выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit). Об этом в понедельник сообщила газета Financial Times со ссылкой на управляющего директора европейского подразделения компании Майкла Шу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, Британия "не вошла даже в первую десятку потенциальных площадок для сооружения европейского предприятия". Компании "необходима стабильность в стране, открыть завод - это решение на десятилетия", добавил Майкл Шу.

Компания намерена к 2030 году увеличить продажи в Европе до 800 тыс. электрокаров, чтобы войти в тройку ведущих производителей в Старом свете. Один из вариантов выхода BYD на высококонкурентный автомобильный рынок Европы - покупка завода Ford в немецком городе Зарлуи, отмечает издание.