Число погибших при землетрясении в Эквадоре увеличилось до 13

По меньшей мере 126 человек получили ранения в субботу в результате землетрясения магнитудой 6,9 на юге Эквадора. Соответствующие данные опубликовала Национальная служба по управлению рисками и чрезвычайными ситуациями Эквадора на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что число погибших возросло до 13, ранее сообщалось о 12 жертвах. По данным властей, повреждения получили около жилых 50 домов, полностью разрушено 7. Также пострадали здания 17 учебных заведений и 31 медицинский центр.