Посадку японского модуля на Луну запланировали на 26 апреля

Посадка на Луну японского модуля HAKUTO-R запланирована на 01:40 26 апреля по токийскому времени (20:40 25 апреля). Об этом сообщила в среду на своем сайте компания Ispace, которая разработала модуль, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ожидается, что длительность этого процесса составит около часа. В случае изменения условий посадки дата осуществления соответствующей операции может быть перенесена на 1 мая, а также на 3 мая.

HAKUTO-R - первый японский аппарат, который должен достичь поверхности Луны. Этот посадочный модуль призван доставить туда луноход Rashid Объединенных Арабских Эмиратов и несколько других грузов.