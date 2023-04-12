Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Другие страны

Посадку японского модуля на Луну запланировали на 26 апреля

Другие страны Материалы 12 апреля 2023 05:18 (UTC +04:00)
Посадку японского модуля на Луну запланировали на 26 апреля

Читайте Trend в

Посадка на Луну японского модуля HAKUTO-R запланирована на 01:40 26 апреля по токийскому времени (20:40 25 апреля). Об этом сообщила в среду на своем сайте компания Ispace, которая разработала модуль, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ожидается, что длительность этого процесса составит около часа. В случае изменения условий посадки дата осуществления соответствующей операции может быть перенесена на 1 мая, а также на 3 мая.

HAKUTO-R - первый японский аппарат, который должен достичь поверхности Луны. Этот посадочный модуль призван доставить туда луноход Rashid Объединенных Арабских Эмиратов и несколько других грузов.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости