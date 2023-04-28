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Продление эксплуатации МКС после 2024 года поддержали все страны-участницы проекта

Другие страны Материалы 28 апреля 2023 01:12 (UTC +04:00)
Продление эксплуатации МКС после 2024 года поддержали все страны-участницы проекта

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Все страны-участницы программы Международной космической станции (МКС) поддержали продление ее эксплуатации после 2024 года, сообщило в четверг Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Соединенные Штаты, Япония, Канада и страны-участницы Европейского космического агентства (ESA) подтвердили, что поддержат продление работы станции до 2030 года, а Россия подтвердила, что поддержит продление эксплуатации станции до 2028 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления.

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