Продление эксплуатации МКС после 2024 года поддержали все страны-участницы проекта

Все страны-участницы программы Международной космической станции (МКС) поддержали продление ее эксплуатации после 2024 года, сообщило в четверг Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Соединенные Штаты, Япония, Канада и страны-участницы Европейского космического агентства (ESA) подтвердили, что поддержат продление работы станции до 2030 года, а Россия подтвердила, что поддержит продление эксплуатации станции до 2028 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления.