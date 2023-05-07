Венесуэла отменила все ограничения по COVID-19 на международных авиарейса

Заместитель министра авиационного транспорта Венесуэлы Фредди Борхес объявил в субботу об отмене всех ограничений на международных авиарейсах, принятых в связи с пандемией COVID-19. Он выступил в программе государственного телеканала Venezolana de Televisión, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Борхес отметил, что это решение принято после того, как генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус объявил о завершении действовавшего с 2020 года режима чрезвычайной ситуации по COVID-19 в мире.

"Мы перевернули страницу пандемии", - заявил заместитель министра и напомнил, что ранее от пассажиров требовался "сертификат о полном цикле прививок от COVID-19 или отрицательный результат анализов, сделанных за 48 часов до вылета". Борхес добавил, что "международные пассажирские авиаперевозки серьезно пострадали от пандемии и в Венесуэле их к настоящему времени удалось восстановить только на 40%".