Спецпредставитель КНР планирует посетить Брюссель на следующей неделе

Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй планирует посетить Брюссель на следующей неделе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в четверг газета South China Morning Post со ссылкой на источники.

По их данным, спецпредставитель КНР планирует нанести визит чиновникам в Брюсселе перед поездкой в Москву.

Газета отмечает, что в графике турне, объявленном МИД КНР, визит в столицу Бельгии заявлен не был. Ожидается, что в Брюсселе Ли Хуэй встретится с управляющим директором внешнеполитической службы ЕС по Азиатско-Тихоокеанскому региону Гуннаром Вигандом.

По информации МИД Украины, Ли Хуэй 16-17 мая посетил с визитом Киев.