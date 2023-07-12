Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Другие страны

НАТО заявил о готовности конструктивно взаимодействовать с КНР

Другие страны Материалы 12 июля 2023 05:25 (UTC +04:00)
НАТО заявил о готовности конструктивно взаимодействовать с КНР

Читайте Trend в

БАКУ /Tкend/ - Страны НАТО совместно работают для решения системных проблем, создаваемых КНР для евроатлантической безопасности.

Как передает Trend, об этом говорится в коммюнике, принятом саммитом НАТО в Вильнюсе 11 июля.

"Мы по-прежнему открыты для конструктивного взаимодействия с КНР, в том числе для обеспечения взаимной прозрачности с целью защиты интересов безопасности Североатлантического альянса", - говорится в коммюнике.

В документе отмечается готовность защищаться от "принудительной тактики КНР и попыток разделить Североатлантический альянс".

"Мы будем отстаивать наши общие ценности и основанный на правилах международный порядок, включая свободу судоходства", - заявили главы государств и правительств стран НАТО.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости