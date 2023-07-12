НАТО заявил о готовности конструктивно взаимодействовать с КНР

БАКУ /Tкend/ - Страны НАТО совместно работают для решения системных проблем, создаваемых КНР для евроатлантической безопасности.

Как передает Trend, об этом говорится в коммюнике, принятом саммитом НАТО в Вильнюсе 11 июля.

"Мы по-прежнему открыты для конструктивного взаимодействия с КНР, в том числе для обеспечения взаимной прозрачности с целью защиты интересов безопасности Североатлантического альянса", - говорится в коммюнике.

В документе отмечается готовность защищаться от "принудительной тактики КНР и попыток разделить Североатлантический альянс".

"Мы будем отстаивать наши общие ценности и основанный на правилах международный порядок, включая свободу судоходства", - заявили главы государств и правительств стран НАТО.