Поставки электрокаров в мире вырастут до 17,9 млн

БАКУ /Trend/ - Мировые поставки легковых электромобилей (с электродвигателями и подключаемые гибриды) по итогам 2023 года увеличатся более чем на треть и достигнут 15 млн, передает Trend со ссылкой на прогноз исследовательской компании Gartner.

Согласно прогнозу, рост в 2024 году составит 19%, то есть до 17,9 млн автомобилей.

Продажи всех транспортных средств с электродвигателями, включая легковые и грузовые машины и автобусы, в этом году превысят 15,4 млн (подъем на 34%), в следующем году - 18,45 млн (увеличение на 20%).

Поставки легковых автомобилей с электродвигателем (BEV) в 2023 году вырастут примерно до 11 млн по сравнению с 9 млн в прошлом году, подключаемых гибридов (PHEV) - до 4 млн с 3 млн машин, сообщается в пресс-релизе Gartner.

Эксперты ожидают, что к 2030 году на долю электромобилей будет приходиться более половины продаж машин.