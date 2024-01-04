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База США в Сирии подверглась атаке

Другие страны Материалы 4 января 2024 08:30 (UTC +04:00)
База США в Сирии подверглась атаке

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Шиитская вооруженная организация «Исламское сопротивление Ирака» заявила, что США атаковали базу «Ат-Танф» в Сирии.

Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на соцсети движения, передает Trend.

По имеющимся данным, атака на американские объекты в Сирии является ответом на действия Израиля против палестинского населения в секторе Газа, а также частью общих усилий против американской оккупации Ирака и прилегающих регионов Ближнего Востока.

Какой именно удар был нанесен во время нападения, неизвестно.

База «Ат-Танф» расположена в одноименном лагере беженцев на юго-востоке Сирии.

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