База США в Сирии подверглась атаке

БАКУ /Trend/ - Шиитская вооруженная организация «Исламское сопротивление Ирака» заявила, что США атаковали базу «Ат-Танф» в Сирии.

Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на соцсети движения, передает Trend.

По имеющимся данным, атака на американские объекты в Сирии является ответом на действия Израиля против палестинского населения в секторе Газа, а также частью общих усилий против американской оккупации Ирака и прилегающих регионов Ближнего Востока.

Какой именно удар был нанесен во время нападения, неизвестно.

База «Ат-Танф» расположена в одноименном лагере беженцев на юго-востоке Сирии.