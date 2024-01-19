Пакистан объявил об окончании напряженности в отношениях с Ираном

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Пакистана Джалил Аббас Джилани сегодня переговорил по телефону с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном

Об этом говорится в сообщении МИД Пакистана, передает Trend.

Было отмечено, что Пакистан выразил желание работать с Ираном на основе взаимного доверия и сотрудничества.

Министр иностранных дел Пакистана подчеркнул, что уважение территориальной целостности и суверенитета должно стать основой этого сотрудничества.

Министры договорились об усилении сотрудничества и тесной координации по вопросам борьбы с терроризмом и по другим аспектам, представляющим взаимный интерес. Обсуждался также вопрос возвращения ранее отозванных послов в столицы обеих стран.

Отметим, что 16 января Иран нанес ракетные удары по определенным позициям в Пакистане. В результате погибли двое детей, три человека получили ранения. После этого правительство Пакистана отозвало своего посла в Иране и попросило иранского посла покинуть Пакистан. Проведение всех мероприятий между двумя странами было приостановлено.

Добавим, что 17 января Пакистан нанес удары по ряду позиций в Иране. В результате погибли 10 человек.

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