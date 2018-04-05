Лавров обсудил с китайским коллегой ситуацию в Сирии

5 апреля 2018 15:58 (UTC+04:00)

Россия и Китай обеспокоены стремлением политизировать деятельность на сирийском направлении в рамках ряда международных организаций, сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров со своим китайским коллегой глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Отметили также совпадение наших подходов по сирийскому урегулированию. Мы со своей стороны подробно проинформировали наших китайских друзей о результатах состоявшегося вчера в Анкаре саммита тройки стран гарантов астанинского процесса и о принятых документах на этом мероприятии президентами России, Ирана и Турции", — сказал министр.

"Мы, как и Китайская Народная Республика, обеспокоены в связи со стремлением отдельных сил политизировать деятельность на сирийском направлении в рамках ООН, в рамках организации по запрещению химического орудия. Причем политизировать в антиправительственном русле", — указал Лавров. По его словам, такой подход может нанести урон межсирийскому урегулированию.

Урегулирование сирийского кризиса обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января этого года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Узбекистан и Турция готовят соглашение о преференциальной торговле
Бизнес 17:22
Китай усилит меры по стимулированию возвращения на родину обучавшихся за рубежом
Китай 17:11
Россия и Узбекистан обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом
Узбекистан 16:44
Китай отреагировал на тарифные предложения США сдержанно - Минкоммерции
Китай 16:34
Лавров: Россия и Китай приветствуют готовность США провести саммит с КНДР
Россия 16:25
Пекин планирует превратить большее число старых заводов в культурные объекты
Китай 16:13
Лавров: Россия и США могли бы сделать больше для решения проблем в Сирии
Россия 16:04
Глава МИД Китая: Торговая война США нарушает правила ВТО
Китай 16:01
Стала известна стоимость совместных азербайджано-иранских автомобилей
Бизнес 15:42
Памятные мероприятия накануне праздника Цинмин (ФОТО)
Китай 15:40
В России призвали США прекратить военные учения на Корейском полуострове
Россия 15:30
Названы основные рынки сбыта азербайджано-иранских автомобилей
Бизнес 15:29
Счетные палаты Кыргызстана и России подписали соглашение о сотрудничестве
Бизнес 15:19
Греция направляет семь тысяч военных на границу с Турцией
Турция 14:39
Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество в сельском хозяйстве
Россия 14:34
В Азербайджане начался выпуск первых автомобилей совместного с Ираном производства (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Бизнес 14:33
Беларусь и Сирия обсудили перспективы совместной реализации инфраструктурных проектов
Беларусь 14:28
Путин и Роухани обсудили нежелательность отхода от договоренностей по ядерной программе
Россия 13:42