Лавров обсудил с китайским коллегой ситуацию в Сирии

Россия и Китай обеспокоены стремлением политизировать деятельность на сирийском направлении в рамках ряда международных организаций, сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров со своим китайским коллегой глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Отметили также совпадение наших подходов по сирийскому урегулированию. Мы со своей стороны подробно проинформировали наших китайских друзей о результатах состоявшегося вчера в Анкаре саммита тройки стран гарантов астанинского процесса и о принятых документах на этом мероприятии президентами России, Ирана и Турции", — сказал министр.

"Мы, как и Китайская Народная Республика, обеспокоены в связи со стремлением отдельных сил политизировать деятельность на сирийском направлении в рамках ООН, в рамках организации по запрещению химического орудия. Причем политизировать в антиправительственном русле", — указал Лавров. По его словам, такой подход может нанести урон межсирийскому урегулированию.

Урегулирование сирийского кризиса обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января этого года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.