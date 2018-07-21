Служба безопасности Трампа проверила подаренный Путиным мяч

21 июля 2018 21:01 (UTC+04:00)

Секретная служба США проверила футбольный мяч, подаренный президенту США Дональду Трампу российским лидером Владимиром Путиным во время саммита в Хельсинки, пишет РИА Новости со ссылкой на AP.

Представители службы безопасности Трампа отмечают, что все полученные президентом подарки проходят проверки. По словам главы Национальной разведки США Дэниэла Коутса, "мяч был исследован очень внимательно".

Путин и Трамп встретились в Хельсинки 16 июля. Президенты обсудили перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной политики.

Во время совместной пресс-конференции после вопроса о ситуации в Сирии российский президент вручил Трампу мяч в знак того, что инициатива сирийского урегулирования находится на стороне США. Американский лидер передал подарок супруге Меланье, сообщив, что он достанется его сыну Барону.

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