BMW отзывает 467 машин Mini Countryman в России

5 октября 2018 21:24 (UTC+04:00)

"БМВ Русланд Трейдинг" (официальный представитель изготовителя Mini на российском рынке), отзывает 467 автомобилей Mini Countryman в РФ из-за проблем с насосом высокого давления. Об этом, как передает РИА Новости, сообщается на сайте Росстандарта.

"Отзыву подлежат автомобили Mini Countryman (серия F60), реализованные c января 2017 года по 2018 год, с VIN-кодами согласно приложению. Причиной отзыва транспортных средств является отсутствие защитного кожуха для насоса высокого давления. При серьезном ДТП может произойти повреждение насоса высокого давления, в последствии чего возможно вытекание топлива. Существует вероятность возгорания", - говорится в сообщении.

На отзываемых автомобилях будет проведена установка защитного кожуха на насос высокого давления. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Уполномоченные представители изготовителя "БМВ Русланд Трейдинг" проинформируют владельцев автомобилей о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

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