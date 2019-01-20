В Чечне около 123 тысяч человек остались без электроснабжения

Около 122,5 тысяч человек в Чечне остались без электроснабжения из-за неисправности в электротехническом оборудовании. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Минэнерго РФ.

Как следует из сообщения министерства, действием защит отключилась электросеть из-за неисправности на подстанции.

"Без электроснабжения остались бытовые потребители Урус-Мартановского района, около 122,5 тысячи человек. Мощность отключенных потребителей – 29 МВт", - говорится в сообщении ведомства.

Температура наружного воздуха 8ºС. Ведомство отмечает, что ведутся аварийно-восстановительные работы.

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