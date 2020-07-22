Михаил Мишустин надеется, что в России вакцину от коронавируса получат осенью

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил надежду, что вакцина от коронавируса будет получена в РФ осенью, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Четыре вакцины от коронавируса уже доказали свою безопасность, по двум вакцинам испытания находятся на финальной стадии, заявил он, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

"Четыре вакцины на сегодня, по сообщению Роспотребнадзора, доказали свою безопасность, и по двум клинические испытания находятся на финальной стадии. Это Центр Гамалеи и Минобороны. Два [учреждения] также готовятся к началу испытаний, это "Вектор" и НИИ вакцин и сывороток", - сказал Мишустин.