Минэкономразвития РФ повысило прогноз средней цены нефти Urals на 2020 год
Минэкономразвития улучшило прогноз средней цены нефти Urals в 2020 году до 41,8 доллара за баррель по сравнению с прежней оценкой в 39,9 доллара за баррель. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщил журналистам источник, знакомый с основными параметрами обновленного среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ на 2020-2023 годы.
В последующие годы министерство ожидает постепенный рост средней цены нефти Urals до 45,3 доллара за баррель в 2021 году, 46,6 доллара за баррель в 2022 году и 47,5 доллара за баррель в 2023 году.
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