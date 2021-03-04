Выручка "ВКонтакте" выросла в 2020 году на 15%

Выручка "ВКонтакте" увеличилась по итогам 2020 года по сравнению с предыдущим годом на 15% и достигла 25,4 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"ВКонтакте" в рамках финансовой отчетности Mail.ru Group представила итоги четвертого квартала 2020 года. Выручка компании увеличилась на 17,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В целом за 2020-й, несмотря на пандемию, выручка "ВКонтакте" выросла на 14,9% - до 25,4 млрд рублей", - отметили в компании.

По данным Mediascope, в декабре количество пользователей "ВКонтакте" в России выросло на 4,5% в годовом исчислении и составило 73,4 млн, а ежедневная аудитория увеличилась на 2,2%. За год количество активных мини-приложений увеличилось с 14 тыс. до 25 тыс., а их ежемесячная активная аудитория за год выросла на 67% и в декабре превысила 39 млн человек.

В 2020 году свыше 2 млн человек совершили поездки через сервис "Такси ВКонтакте", а мини-приложение "Еда ВКонтакте" после перезапуска в июле генерирует больше 3% заказов Delivery Club и привлекает 10% новых клиентов.

"В декабре количество ежедневных просмотров видео достигло нового рекорда - 900 млн. При этом рекордные показатели и у "Клипов" "ВКонтакте" - в декабре они собрали 230 млн просмотров в день", - пояснили в компании, уточнив, что всего за полгода работы сервиса "Клипы" собрали почти 31 млрд просмотров.

Общее количество сообщений, которыми ежедневно обмениваются пользователи, выросло на 50% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года - до 15 млрд в декабре.