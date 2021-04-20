В России за сутки выявили 8 164 случая заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 164, до 4 718 854. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,17%. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком автономном округе и Чукотском автономном округе (по 0%), в Республиках Алтай и Тыва, а также в Сахалинской области (по 0,01%), в Еврейской автономной области (0,02%). В частности, за сутки было выявлено 687 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 562 - в Московской области, 235 - в Ростовской области, 190 - в Самарской области, 183 - в Нижегородской области.

Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 9 631. Всего уже выздоровели 4 343 229 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 613 пациентов в Санкт-Петербурге, 620 - в Московской области, 251 - в Республике Башкортостан, 223 - в Самарской области, 216 - в Воронежской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 269 318 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 379 против 346 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 106 307 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,25%, следует из данных штаба.