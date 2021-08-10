Площадь лесных пожаров в России сократилась за сутки на 220 тыс. га

Общая площадь пожаров на землях лесного фонда в России за сутки уменьшилась на 13% или на 220 тыс. га. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Авиалесоохраны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Более 90% площади пожаров по-прежнему приходится на Якутию.

На утро понедельника в России действовало 176 лесных пожаров на площади 1 793 210 га.

На тушении задействовано 8 697 человек, 1 514 единицы техники, 39 воздушное судно на мониторинге и еще 26 на тушении. Пожароопасный сезон открыт во всех субъектах Российской Федерации, режим ЧС действует в девяти субъектах. Особый противопожарный режим введен в 60 регионах.