Forbes составил рейтинг крупнейших частных компаний России

Нефтяная компания "Лукойл" сохранила лидерство в рейтинге крупнейших частных компаний России, который опубликован в четверг изданием Forbes, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Выручка "Лукойла" за 2020 год составила 5639 млрд рублей, это 28% меньше, чем годом ранее. В штате компании числятся 108 тыс. сотрудников.

Второе место заняла X5 Retail Group с выручкой 1978 млрд рублей и 339 тыс. сотрудников. На третьем месте рейтинга расположился ретейлер "Магнит" (выручка 1553,8 млрд рублей), четвертое место досталось металлургической компании "Норильский никель" (1124,2 млрд рублей), а пятое - нефтяной компании "Сургутнефтегаз" (1 075 млрд рублей).

Суммарно 200 крупнейших частных компаний заработали за год 43,4 трлн рублей выручки, на 1,1 трлн рублей меньше, чем годом ранее, уточняет издание.