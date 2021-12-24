Минобороны РФ сообщило о разработке ПЗРК нового поколения

В России идет разработка переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) с ракетой, не имеющей аналогов в мире, заявил начальник войсковой противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Ракета нового ПЗРК будет оснащена оптико-электронной головкой самонаведения, не имеющей аналогов в мире, обеспечивающей наведение на цель в условиях воздействия всех типов существующих и разрабатываемых оптических помех", - сказал Леонов в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

Леонов сообщил, что новый ПЗРК создается в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) "Метка". В настоящее время подразделения ПВО Сухопутных войск перевооружают на ПЗРК "Верба". Это современный переносной комплекс, который, по словам военных, способен поражать воздушные цели на встречных и догонных курсах на высоте от 10 до 4,5 тыс. метров и на дальности от 500 до 6,5 тыс. метров.

Леонов сообщил, что в 2022 году завершается разработка боевой машины отделения стрелков-зенитчиков "Тайфун-ПВО".