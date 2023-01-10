В России за сутки выявили 3 032 случая заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 3 032, летальных исходов из-за ковида - на 47. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 2 754 случая заражения и 41 смерть, всего с начала пандемии - 21 832 768 и 394 168 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 5 062 против 2 990 днем ранее, до 21 253 611.

За сутки в РФ госпитализировали 1 067 заболевших против 441 днем ранее (рост на 142%). Число госпитализаций уменьшилось в девяти регионах и увеличилось в 58, в 18 субъектах ситуация не изменилась.