Песков заявил, что землетрясение в Турции не повлияет на создание газового хаба

Последствия землетрясения в Турции могут отложить на некоторое время создание газового хаба, но не отменят такие планы. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Разумеется, сейчас это (создание газового хаба) не может быть приоритетом для Турецкой Республики, мы к этому с пониманием относимся. Соответственно, какая-то сдвижка по времени [в реализации проекта] может быть", - сказал представитель Кремля журналистам в четверг. Он напомнил, что "были очень высокие темпы работы" по созданию газового хаба. "Да, этот процесс может сдвинуться чуть-чуть вправо, но по сути это не повлияет на реализацию планов", - уверен Песков.

"Мы не сомневаемся, что Турция справится с этой бедой (последствиями землетрясения), Турция окажет всю необходимую помощь пострадавшим, Турция займется восстановлением разрушенных городов", - подчеркнул представитель Кремля. Он также обратил внимание на то, что "многие-многие страны, включая Россию" при необходимости помогут Анкаре в этом процессе. "Так же, как они сейчас оказывают помощь в разборе завалов и поиске пострадавших", - добавил Песков.