Урожай пшеницы в России в 2023 году может составить 85,3 млн тонн против 104,2 млн тонн в 2022 году. Об этом говорится в сообщении компании "Совэкон", которая специализируется на изучении аграрных рынков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Совэкон" обновила прогноз урожая пшеницы в России на 2023 год. Новый урожай оценивается в 85,3 млн тонн против 104,2 млн тонн год назад, что близко к среднему показателю за пять лет", - отмечается в сообщении.

Как пояснили эксперты, в настоящее время погода для получения нового урожая оценивается как благоприятная. Несмотря на колебания температуры в последние месяцы зимы, на полях нет ледяной корки. Кроме того, большинство регионов России имеют достаточный запас влаги для растений.

При этом, как добавили в "Совэконе", на состояние озимой пшеницы негативно повлияли январские морозы, в связи с чем Гидрометцентр оценивает долю этих культур в плохом состоянии в 5-6%, что немного выше среднегодового показателя в 4,5%. "Несмотря на ожидаемое значительное сокращение производства, общие поставки пшеницы в Россию в 2023-2024 году сократятся лишь незначительно благодаря рекордно высокому запасу", - заключили в "Совэконе".

Ранее Минсельхоз РФ сообщал о том, что министерство заложило на 2023 год целевой ориентир урожая пшеницы на уровне 80-85 млн тонн. При этом в Минсельхозе отметили, что валовой сбор зерна на уровне 125-127 млн тонн позволит соблюдать баланс интересов производителей, потребителей и экспортеров зерна.