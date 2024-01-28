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Россия по-прежнему желает поставлять газ в Европу

Россия Материалы 28 января 2024 19:10 (UTC +04:00)
Россия по-прежнему желает поставлять газ в Европу

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Россия готова поставлять газ в Европу даже после истечения контракта на транзит через территорию Украины.

Как сообщает Trend со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил журналистам вице-премьера РФ Александр Новак.

По словам Новака, российская сторона готова продолжать поставки энергоресурсов разными путями, однако не видит заинтересованности со стороны партнеров.

«Мы всегда готовы продолжать поставки газа в Европу, и не только по тому маршруту, который сегодня действует до конца 2024 года. Если будет желание другой стороны по продолжению, мы готовы будем обсуждать эти вопросы. Пока мы такого желания не видим», — пояснил он.

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