Россия по-прежнему желает поставлять газ в Европу

БАКУ /Trend/ - Россия готова поставлять газ в Европу даже после истечения контракта на транзит через территорию Украины.

Как сообщает Trend со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил журналистам вице-премьера РФ Александр Новак.

По словам Новака, российская сторона готова продолжать поставки энергоресурсов разными путями, однако не видит заинтересованности со стороны партнеров.

«Мы всегда готовы продолжать поставки газа в Европу, и не только по тому маршруту, который сегодня действует до конца 2024 года. Если будет желание другой стороны по продолжению, мы готовы будем обсуждать эти вопросы. Пока мы такого желания не видим», — пояснил он.