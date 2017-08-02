В Анкаре запрещено проведение общественных мероприятий

2 августа 2017 11:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В столице Турции Анкаре в течение августа запрещено проведение различного рода мероприятий в общественных местах, в том числе парках, пишут в среду турецкие СМИ.

Это решение было принято губернаторством Анкары в рамках обеспечения безопасности в столице.

Ранее сообщалось, что сторонники запрещенной организации "Революционная народно-освободительная партия-фронт" (DHKP-C) намерены провести митинг в знак протеста против ареста одного из членов организации.

DHKP-C несет ответственность за теракты, совершенные в мае 2013 года в городе Рейханлы турецкой провинции Хатай, в результате которых погибли 46 и пострадали 155 человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Azernews Newspaper
Новости по теме
Президент Турции принял известного тунисского политика
Турция 19 июля 00:11
В Анкаре состоялось открытие памятника жертв попытки военного переворота (ФОТО)
Турция 16 июля 06:12
Анкара обещает адекватный ответ на все угрозы нацбезопасности
Турция 1 июля 22:00
Перестрелка в Анкаре, есть раненые
Турция 28 июня 10:03
В Анкаре горит недостроенное здание больницы
Турция 22 июня 14:22
В Анкаре проводится операция против наркоторговцев
Турция 20 июня 10:14
Посольство России в Анкаре запросило информацию об арестованной россиянке
Россия 6 марта 13:47
Анкара хочет сотрудничать с Вашингтоном по Сирии
Турция 27 февраля 12:52
30 человек пострадали в пожаре в столице Турции (ФОТО/ВИДЕО)
В мире 3 января 10:44
В Анкаре в результате нападения скончался российский посол (Обновлено) (ВИДЕО)
Турция 19 декабря 2016 21:15
Отвернется ли Турция от ЕС
Турция 8 ноября 2016 10:04
Британское посольство в Анкаре будет закрыто из соображений безопасности
Европа 15 сентября 2016 20:14
Турция сочла неверным заявление США о смене глав администраций
Турция 12 сентября 2016 17:24
В Анкаре введена в строй новая линия метро
Турция 31 августа 2016 12:28
Кризис между Москвой и Анкарой закончился - эксперт
Турция 9 августа 2016 16:47
Сотрудничество между Анкарой и Москвой обеспечит стабильность в регионе - эксперт
Турция 3 августа 2016 15:33
В столице Турции произошел пожар
Турция 19 июля 2016 19:30
В Анкаре взорвана Полицейская академия
Турция 16 июля 2016 00:41