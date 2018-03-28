ДТП на севере Турции, есть погибшие

БАКУ /Trend/ - В ДТП с участием пассажирского автобуса, произошедшем в северной турецкой провинции Чорум, по предварительным данным, погибли два и ранены 33 пассажира, пишут в среду турецкие СМИ.

Сообщается, что в результате потери управления транспортным средством оно врезалось в ограждение.

Все пострадавшие являются гражданами Турции. Они были доставлены в ближайшие больницы.

Отметим, что в феврале этого года, согласно отчету управления полиции Турции, в стране были зарегистрированы 60 800 ДТП, в которых погибли 343 человека.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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