ДТП в Турции - свыше 20 раненных

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Диярбакир в результате лобового столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем по предварительным данным поучили ранения 25 человек, пишут во вторник турецкий СМИ.

Сообщается, что все раненные являются гражданами Турции, и они были доставлены в ближайшие больницы.

О других деталях происшествия не сообщается. По данному факту возбужденно уголовное дело ведется расследование.

Отметим, что в феврале текущего года, согласно отчету управления полиции Турции, в стране были зарегистрированы 60 800 ДТП, в которых погибли 343 человека.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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