В сирийском Африне создана «национальная армия»

БАКУ /Trend/ - После освобождения Африна от террористов разные группы, которые входили в состав свободной сирийской армии (ССА), объединились в так называемую "национальную армию", пишут во вторник турецкие СМИ.

Сообщается, что в настоящее время в районе Африн усилила меры безопасности местная полиция, которая ранее была создана Турцией.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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